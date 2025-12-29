Rancho Vitória é incendiado após homicídio de suspeito de integrar facção criminosa

O Rancho Vitória foi alvo de um incêndio criminoso na noite do último domingo (28). No mesmo espaço ocorreu o homicídio horas antes de Edinaldo Silva e Silva, de 32 anos, no bairro Parque Guajará, em Belém. Integrantes de uma facção criminosa teriam ateado fogo no estabelecimento em retaliação à morte do homem, suspeito de integrar o grupo.

O incêndio causou danos materiais e mobilizou equipes de emergência, mas não houve registro de feridos. A área foi novamente isolada para os trabalhos de segurança e levantamento de informações.

A Polícia Civil investiga o caso para confirmar a motivação do ataque, identificar os responsáveis pelo incêndio e apurar a possível ligação direta do ato com o homicídio registrado anteriormente no local. O caso segue sob investigação.

HOMICÍDIO - Edinaldo Silva e Silva morreu após ser baleado durante uma festa de confraternização realizada em um rancho, no bairro Parque Guajará, em Belém, no início da tarde de domingo, 28. O caso gerou grande movimentação policial e causou apreensão entre os participantes do evento e moradores da região.

De acordo com informações preliminares repassadas por testemunhas às forças de segurança, a vítima teria chegado ao local portando uma arma de fogo. A suspeita inicial é de que Edinaldo estaria com a intenção de executar um desafeto, que também se encontrava no interior do rancho, onde ocorria a confraternização. Segundo os relatos colhidos no local, a presença da vítima armada causou tensão entre os presentes.

Alguém que estava dentro do rancho efetuou disparos contra o homem. Ele foi atingido e caiu gravemente ferido, antes mesmo de conseguir deixar o local. Pessoas que participaram da confraternização acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na tentativa de socorrê-lo. Uma equipe médica foi deslocada até o endereço informado, mas, ao chegar ao local, os socorristas apenas puderam constatar o óbito da vítima, em razão da gravidade dos ferimentos causados ​​por disparos de arma de fogo. A área foi rapidamente isolada para evitar a circulação de curiosos e preservar a cena do crime.