O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem de 23 anos é assassinado com quatro tiros no Bengui em Belém

Testemunhas apontam dois homens, que chegaram de moto, e levaram a vítima para uma área de mata em volta do campo Parazinho

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Cristino Martins / O Liberal)

Um homem identificado como Maycon Douglas Silva da Silva, de 23 anos, foi morto com quatro tiros, por volta das 16h30, desta segunda-feira (29), em uma área de mata em volta do campo Parazinho, na rua Magalhães Barata, entre a avenida Padre Bruno Sechi e a Rua São Clemente, no bairro do Bengui, em Belém. 

O local é ponto de partidas diárias de futebol, as populares ‘’peladas”. Testemunhas apontaram dois homens como os autores do homicídio. Até a retirada do corpo do local pela polícia criminal científica, por volta das 19h30, nenhum familiar da vítima foi localizado.

De acordo com informações de adolescentes e jovens, que jogavam no campo do Parazinho, na hora do crime, Douglas Silva estava na rua Magalhães Barata, em frente ao campo. Após, ele entrou na área, que é bastante ampla, e ficou na beirada do campo. Não demorou para que dois homens, piloto e garupa, chegassem de motocicleta e fossem ao encontro de Douglas. Após uma rápida conversa entre os três, eles seguiram para a área de mata ao lado do campo, onde o crime ocorreu.

“Foi rápido, acho que não demorou 10 minutos, a gente já ouviu os tiros e todo mundo correu”, contou um jovem, que não será identificado para maior segurança dele. O pessoal da comunidade foi atrás e achou o corpo de Douglas Silva estendido no chão, em um local fechado por árvores.

Conforme a perícia científica, Douglas só estava de posse da carteira de identidade. Ele recebeu quatro tiros. Os disparos atingiram o peito, o queixo, a mão e a coxa dele. A equipe da perícia criminal não encontrou celular com a vítima nem entorpecentes nem cápsulas dos projéteis. Havia chovido na tarde desta segunda-feira, o corpo foi localizado no chão de terra batida úmida e bastante desalinhada.

Guarnições das Polícias Civil e Militar estiveram no local do crime. A equipe da Delegacia de Homicídios conversou com moradores próximos ao campo do Parazinho. As pessoas disseram não conhecer Douglas Silva, e como ele não estava com o celular, não foi possível informar à família sobre o homicídio.

Polícia
Polícia
