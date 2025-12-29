Jovem de 23 anos é assassinado com quatro tiros no Bengui em Belém

Um homem identificado como Maycon Douglas Silva da Silva, de 23 anos, foi morto com quatro tiros, por volta das 16h30, desta segunda-feira (29), em uma área de mata em volta do campo Parazinho, na rua Magalhães Barata, entre a avenida Padre Bruno Sechi e a Rua São Clemente, no bairro do Bengui, em Belém.

O local é ponto de partidas diárias de futebol, as populares ‘’peladas”. Testemunhas apontaram dois homens como os autores do homicídio. Até a retirada do corpo do local pela polícia criminal científica, por volta das 19h30, nenhum familiar da vítima foi localizado.

De acordo com informações de adolescentes e jovens, que jogavam no campo do Parazinho, na hora do crime, Douglas Silva estava na rua Magalhães Barata, em frente ao campo. Após, ele entrou na área, que é bastante ampla, e ficou na beirada do campo. Não demorou para que dois homens, piloto e garupa, chegassem de motocicleta e fossem ao encontro de Douglas. Após uma rápida conversa entre os três, eles seguiram para a área de mata ao lado do campo, onde o crime ocorreu.

“Foi rápido, acho que não demorou 10 minutos, a gente já ouviu os tiros e todo mundo correu”, contou um jovem, que não será identificado para maior segurança dele. O pessoal da comunidade foi atrás e achou o corpo de Douglas Silva estendido no chão, em um local fechado por árvores.

Conforme a perícia científica, Douglas só estava de posse da carteira de identidade. Ele recebeu quatro tiros. Os disparos atingiram o peito, o queixo, a mão e a coxa dele. A equipe da perícia criminal não encontrou celular com a vítima nem entorpecentes nem cápsulas dos projéteis. Havia chovido na tarde desta segunda-feira, o corpo foi localizado no chão de terra batida úmida e bastante desalinhada.

Guarnições das Polícias Civil e Militar estiveram no local do crime. A equipe da Delegacia de Homicídios conversou com moradores próximos ao campo do Parazinho. As pessoas disseram não conhecer Douglas Silva, e como ele não estava com o celular, não foi possível informar à família sobre o homicídio.