Ciclista morre após ser atropelado por carreta em Ananindeua
Vítima havia participado horas antes de confraternização com colegas de trabalho
Um ciclista morreu após ser atropelado por uma carreta bitrem no fim da tarde desta segunda-feira (29), na Avenida Zacarias de Assunção, entre a rua União e a rua Primeira Rural, no Distrito Industrial, no município de Ananindeua.
Uma vítima que não foi orientada conduzia uma bicicleta quando foi atingida por um veículo de grande porte. Junto com a vítima estava uma cesta básica e sacolas. De acordo com relato de testemunhas, o homem teria se desequilibrado e caído embaixo da carreta. Vídeos que circulam na internet mostram a vítima participando horas antes de uma confraternização de final de ano com colegas de trabalho.
Devido o forte impacto, a vítima morreu no local, antes da chegada do atendimento médico. Uma multidão de pessoas se formou no local. O trânsito na área ficou muito complicado por causa do acidente. As equipes de segurança foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários. As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas pela Polícia Civil.
Em nota, a Polícia Civil informa que a vítima morreu no local. O motorista do caminhão permaneceu na área da ocorrência e em seguida se apresentou na delegacia para prestar depoimento, por este motivo responderá inicialmente em liberdade por homicídio culposo, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Delegacia do Distrito Industrial.
