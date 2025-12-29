Ciclista morre após ser atropelado por carreta em Ananindeua

Um ciclista morreu após ser atropelado por uma carreta bitrem no fim da tarde desta segunda-feira (29), na Avenida Zacarias de Assunção, entre a rua União e a rua Primeira Rural, no Distrito Industrial, no município de Ananindeua.

Uma vítima que não foi orientada conduzia uma bicicleta quando foi atingida por um veículo de grande porte. Junto com a vítima estava uma cesta básica e sacolas. De acordo com relato de testemunhas, o homem teria se desequilibrado e caído embaixo da carreta. Vídeos que circulam na internet mostram a vítima participando horas antes de uma confraternização de final de ano com colegas de trabalho.

Devido o forte impacto, a vítima morreu no local, antes da chegada do atendimento médico. Uma multidão de pessoas se formou no local. O trânsito na área ficou muito complicado por causa do acidente. As equipes de segurança foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários. As circunstâncias do atropelamento deverão ser apuradas pela Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil informa que a vítima morreu no local. O motorista do caminhão permaneceu na área da ocorrência e em seguida se apresentou na delegacia para prestar depoimento, por este motivo responderá inicialmente em liberdade por homicídio culposo, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Delegacia do Distrito Industrial.