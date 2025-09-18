Mulher é morta a pauladas pelo ex-companheiro em Castanhal

Ana Paula Alves Silva, de 29 anos, foi assassinada a pauladas pelo ex-companheiro, José Benedito de Souza, 32, conhecido pelos apelidos de “Mais Pólvora” e "Jonas", na madrugada desta quinta-feira (18/9), na Rua do Linhão, bairro Fonte Boa, em Castanhal, região nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, após desferir golpes com um pedaço de madeira, o suspeito ainda passou com uma motocicleta por cima da vítima.

A Polícia Militar soube do ocorrido por volta das 2h, quando foi comunicada para verificar o caso no conjunto Ipês. Assim que os agentes chegaram ao local, encontraram o corpo da vítima. José já tinha fugido.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito levou a vítima a um motel do município, onde ficaram por quase duas horas. Depois disso, Ana Paula foi morta. Ela deixa uma filha de seis anos.

O suspeito, ainda conforme a PC, estava preso e obteve o benefício da saída temporária. Até agora, a polícia segue tentando localizá-lo. Informações que auxiliem nas buscas pelos suspeitos podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o feminicídio e aguarda retorno.