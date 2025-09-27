São Miguel do Guamá: idoso morre após sofrer acidente de trabalho em serraria

Armando Oliveira Peniche, de 62 anos, morreu em um acidente de trabalho na sexta-feira (26/9) em uma serraria localizada no bairro Nova Conquista, em São Miguel do Guamá, região nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, o idoso descarregava um caminhão de madeira quando se desequilibrou e caiu do automóvel de costas no chão.

O caso ocorreu por volta das 13h30. Ainda segundo a PM, Armando sofreu traumatismo, aparentemente, nas regiões da nuca e da cabeça. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As polícias Civil (PC) e Científica (PCEPA) foram acionadas ao caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.

