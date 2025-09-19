Homem é detido ao ameaçar a ex-companheira com duas facas, em Parauapebas

Witalo Guimarães de Sousa, 19 anos, foi detido na madrugada desta sexta-feira (19) em Parauapebas, após ser acusado de ameaçar sua ex-companheira com duas facas de cozinha. O caso de violência doméstica foi registrado por volta das 4h35, no bairro Rio Verde.

De acordo com o site Correio de Carajás, a ocorrência foi atendida por uma guarnição da Polícia Militar que, segundo o chamado, uma briga em família estaria ocorrendo no apartamento de um condomínio.

Os policiais foram até o local e conversaram com a vítima, que relatou que seu companheiro a estava ameaçando com facas. Ela contou que descobriu uma traição e manifestou o desejo de se separar, mas o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.

Diante dos fatos, a guarnição apreendeu as duas facas e conduziu o casal à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, conforme prevê a Lei Maria da Penha.

Denuncie violência doméstica

É importante ressaltar a importância de buscar ajuda em casos de violência doméstica. Ao testemunhar agressões contra mulheres, é fundamental ligar para o número 190 e denunciar. Além disso, é possível fazer denúncias por meio do número 180, que corresponde à Central de Atendimento à Mulher, e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Outras opções incluem o aplicativo Direitos Humanos Brasil (Android e iOS)e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

A maioria dos casos de violência doméstica são cometidos por parceiros ou ex-companheiros das vítimas, mas a Lei Maria da Penha também abrange agressões perpetradas por familiares.

Vítimas de violência doméstica têm até seis meses para realizar a denúncia e buscar proteção.