Principal suspeito de matar namorada a facadas em bar do Mato Grosso é preso no Pará

Um homem de 38 anos, apontado como o principal suspeito do homicídio da namorada no Mato Grosso, foi preso pela Polícia Civil no Pará. A ação policial ocorreu no município de Brasil Novo, no sudoeste paraense, quando o suspeito foi localizado na segunda-feira (15). Sabrina Soares da Silva, de 26 anos, foi vítima de feminicídio em um bar na cidade mato-grossense de Apiacás, na sexta-feira (12). Segundo testemunhas, a jovem teria sido esfaqueada em um bar.

O investigado pelo assassinato de Sabrina foi preso em cumprimento a um mandado de prisão. A ação ocorreu em um trabalho conjunto entre as Polícias Civis do Pará e MT. Conforme as informações policiais, os agentes trabalham com a hipótese de que o suspeito não teria aceitado o fim do relacionamento com a jovem. Ainda conforme as informações policiais, o suspeito estava sendo procurado desde o final de semana em que o crime ocorreu.

Após receber voz de prisão, o suspeito foi encaminhado até a Delegacia de Polícia de Brasil Novo. Ele foi colocado à disposição da Justiça.

Feminicídio

Sabrina, que é natural de Manaus, foi assassinada em um bar de Apiacás. Conforme a polícia, ela e o suspeito mantinham um relacionamento há cerca de um ano. A vítima estaria tentando terminar o relacionamento, mas o suspeito não aceitava. De acordo com a Polícia Militar, a Sabrina foi encontrada caída no chão do estabelecimento, com uma perfuração no lado esquerdo do peito, próxima ao pescoço. Ela havia ido ao local para se encontrar com algumas amigas. Segundo os policiais, Sabrina já não apresentava sinais de vida no momento em que a equipe chegou.

As investigações preliminares das autoridades apontaram que a vítima já havia sido ameaçada anteriormente pelo namorado, mas nunca registrou boletim de ocorrência contra ele. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a polícia segue na investigação do caso.