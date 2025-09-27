Capa Jornal Amazônia
Polícia

Três corpos queimados são encontrados em caminhonete perto da fronteira com a Bolívia em Mato Grosso

O veículo foi localizado pela Polícia Civil abandonado em uma estrada rural

O Liberal

Três corpos queimados foram encontrados dentro de uma caminhonete nesta sexta-feira (26), em uma área de mata de Vila Bela da Santíssima Trindade, a 562 km de Cuiabá, em Mato Grosso (MT). O veículo foi localizado pela Polícia Civil abandonado em uma estrada rural, próximo à fronteira com a Bolívia. A polícia investiga a motivação do crime.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) trabalha na identificação das vítimas. Segundo informações preliminares, a principal suspeita é de que o crime esteja relacionado a um desacerto ligado ao tráfico de drogas. Desde quinta-feira (25), três homens envolvidos com o tráfico estão desaparecidos. A Polícia Civil aguarda a análise da perícia técnica para dar sequência às investigações.

Rota do tráfico de drogas na fronteira

A região de fronteira de Mato Grosso com a Bolívia é considerada uma das principais rotas de tráfico de drogas no Brasil. De acordo com investigações da Polícia Civil, trata-se de um dos principais caminhos para a entrada de cocaína no país. A droga é produzida na Colômbia, enviada para a Bolívia e, em seguida, transportada para o Brasil.

Essa rota do tráfico varia conforme o esquema: pode ser feita por estradas de terra, em aviões monomotores ou até por embarcações. Por isso, há necessidade de vigilância constante nos cerca de 750 km de fronteira seca e 233 km de fronteira alagada entre Brasil e Bolívia.

