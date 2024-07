Major que agrediu e apontou arma para homem é exonerado do comando de companhia militar de Alenquer

O major da Polícia Militar do Pará (PMPA) que havia sido flagrado agredindo um homem em uma via pública de Alenquer, oeste do estado, foi exonerado da função de comandante da 26ª Companhia Independente Polícia Militar (26ª CIPM). O caso repercutiu no último final de semana depois que um vídeo mostrou o oficial militar dando uma cotovelada na face da vítima, além de encostar uma arma no rosto dela. A exoneração foi publicada no Boletim Geral da PMPA nº 136, na última segunda-feira (22/7).

VEJA MAIS

Anteriormente, o policial militar já tinha sido afastado da corporação. Agora, conforme a determinação do comandante-geral da corporação, coronel José Dilson Melo de Souza Júnior, ele foi exonerado do comando da 26ª CIPM e transferido ao Comando de Policiamento Regional I (CPR I), em Santarém.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar do Pará confirmou a exoneração do major Jair Nunes Alves e ressaltou que “o processo investigatório cumpre a legislação em vigor (Lei Estadual n°6.833 / 2006 - Código de Ética e Disciplina da PMPA)”. Além disso, a PMPA informou que a postura de todos os agentes envolvidos no caso “também está sendo apurada por meio de Inquérito Policial Militar, conforme prevê o Código Penal Militar (Decreto Lei N°1001/1969)”. Por fim, a Polícia Militar reforçou que “não compactua com desvios de conduta na corporação”.

O caso

Nos registros é possível observar que o PM atinge a vítima com diversos socos, além de encostar com uma arma no rosto do homem. As imagens mostram, ainda, momentos após a confusão, em que é possível ver a vítima com o rosto ensanguentado. A briga teria acontecido em um posto de gasolina, em Alenquer.

As informações que circulam pelas redes sociais dão conta de que, no momento da confusão, o major estava à paisana. Ainda em meio a discussão, diversos policiais militares estavam ao redor, mas nada fizeram para conter a agressão. O oficial da PM estaria bebendo com amigos, quando atacou o outro homem. O motivo a discussão não foi esclarecido até então.