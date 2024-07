PM instaura inquérito para investigar major que agrediu homem em Alenquer; oficial foi afastado

A Polícia Militar do Pará abriu um inquérito para apurar um caso de agressão envolvendo um major da corporação, em Alenquer, no oeste paraense. O oficial também foi afastado da função, como informado pela polícia por meio de nota. O afastamento veio após imagens que circulam pelas redes sociais mostrarem o até então major agredir um homem em uma via pública da cidade.

Nos registros, que viralizaram no último fim de semana, é possível observar que o PM atinge a vítima com diversos socos, além de encostar com uma arma no rosto do homem. As imagens mostram, ainda, momentos após a confusão, em que é possível ver a vítima com o rosto ensanguentado. A briga teria acontecido em um posto de gasolina, em Alenquer.

As informações que circulam pelas redes sociais dão conta de que, no momento da confusão, o major estava à paisana. Ainda em meio a discussão, diversos policiais militares estavam ao redor, mas nada fizeram para conter a agressão. O agressor estaria bebendo com amigos, quando atacou o outro homem. O motivo a discussão não foi esclarecido até então.

Em nota, a Polícia Militar do Pará informou “que não compactua com desvios de conduta na corporação e ressalta que o agente foi afastado das funções. “Um Inquérito Policial Militar vai apurar a conduta de todos os policiais envolvidos no caso”, detalha a nota da PM.

Já a Polícia Civil comunicou à reportagem que o caso é investigado pela delegacia de Alenquer. “Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração”, finaliza o comunicado da PC.