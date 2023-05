Policial Militar dá soco em idosa e agride homem já rendido e algemado

Um vídeo que circula na internet mostra um policial militar agredindo uma idosa de 70 anos e outros dois policiais dando socos e chutes no filho da mulher, mesmo ele já estando algemado. O PM que agride a idosa ainda ameaça sacar a arma, mas desiste.

Tudo começou depois de uma discussão entre vizinhos na tarde da última terça-feira (30) e terminou na delegacia de Igaratá, interior de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada para controlar a discussão, mas a situação ficou ainda pior. Veja:

Segundo informações, a discussão foi motivada por demarcação de terra. O vizinho de Vilma de Oliveira estava construindo um muro que invadia a propriedade da senhora, que reclamou com ele da situação. A reclamação evoluiu para uma discussão acalorada entre o vizinho e os filhos da idosa.

“Para não ter exaltação, chamei a Polícia, mas tomei no nariz. Ao invés de defender, a polícia me agrediu”, explica dona Vilma que tem deficiência auditiva.

VEJA MAIS

Segundo Benedito Rodrigues de Oliveira, um dos filhos da idosa que foi algemado, as agressões por parte da polícia continuaram dentro da viatura, quando não havia mais ninguém filmando. Ele afirma que levou golpes de cassetete na cabeça e vários socos no rosto. “Eles prenderam a gente, algemaram, deram mata-leão. Até aí tudo bem, mas no meio do caminho (na viatura) fizeram isso. Pode até ver que foi só de um lado, porque eu estava encostado na viatura”, diz o filho de Vilma.

A idosa foi atendida no pronto atendimento da cidade e liberada em seguida. Além dela, todos os envolvidos, incluindo os policiais, também passaram por exames de corpo de delito.

Já o policial militar, que foi flagrado agredindo a idosa, foi afastado das atividades operacionais, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Ainda de acordo com a SSP, foi instaurado um inquérito Policial Militar (IPM) para apurar todas as circunstâncias do ocorrido.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).