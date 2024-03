Policial Militar agride mulher com tapa no rosto e vítima revida com garrafada na cabeça; vídeo

Na noite da última quarta-feira (28), um policial militar agrediu uma mulher com um tapa no rosto e recebeu uma garrafada de vidro na cabeça, em um bar localizado no Distrito de Travessão, cidade de Camamu, na Bahia (BA). Segundo testemunhas, ele ficou enfurecido após ser questionado pela vítima sobre estar bebendo em serviço.

Nas imagens, que viralizaram nas redes socais, a mulher questiona o policial sobre ele estar consumindo bebida alcoólica, quando ele se aproxima com a arma em punho e a atinge com um tapa no rosto. Na sequência, a mulher revida e arremessa uma garrafa de bebida na cabeça do policial, que fica ferido.

O policial sai do bar, atira para cima e chama um colega de serviço.

Posicionamento dos órgãos

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que está ciente da situação e determinou que a Polícia Militar inicie uma apuração imediata sobre o caso.

Segundo a Polícia Militar, o comando-geral da corporação já determinou a abertura de um procedimento apuratório pela Corregedoria da instituição, após tomar conhecimento da conduta do policial da 33ª Companhia Independente (CIPM). A corporação lamentou o ocorrido e reiterou que "abomina qualquer tipo de excesso cometido por integrantes da corporação no exercício das suas atividades, ressaltando que esse tipo de comportamento, contrário aos ditames legais e disciplinares, diverge dos ensinamentos e doutrina institucionais".

Já a Polícia Civil afirmou que tomou conhecimento do vídeo e que a delegacia de Camamu iniciou investigações para apurar o possível cometimento de abuso de autoridade e disparo de arma de fogo em via pública. No entanto, não detalhou se a mulher será investigada.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da Editora Web Rayanne Bulhões.