'Magrão, foragido por roubo qualificado, é morto durante confronto com a polícia em Abaetetuba

Rômulo Andrei Duarte, conhecido apenas como “Magrão”, foi morto durante confronto com a polícia no bairro São Sebastião, em Abaetetuba, nordeste do Pará, na tarde de quarta-feira (11). Segundo a Polícia Civil do Pará (PCPA), ele estava foragido da Justiça e possuía passagens pelo sistema prisional por roubo qualificado e também era investigado por envolvimento em crimes de roubo e latrocínio.

Natural do município de Igarapé-Miri, “Magrão” já estava sendo procurado pela polícia. Ele é suspeito de ter assaltado uma loja de celulares no município de Moju, em setembro do ano passado.

Segundo informações do Moju News, o suspeito teria reagido à abordagem policial, o que fez com que os agentes disparassem.

Com Magrão, os agentes de segurança apreenderam uma arma artesanal e munições.

Os policiais envolvidos na ocorrência se apresentaram na Delegacia de Abaetetuba para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido