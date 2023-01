Sargento morre durante troca de tiros neste sábado no sudoeste do Pará

Um sargento da Polícia Militar do Pará (PMPA), identificado pelo prenome Vilmar, morreu ao ser baleado, na manhã deste sábado (7), durante uma ação policial de cumprimento de mandado de prisão na Comunidade de Santa Cruz, localizada no município de Aveiro, no sudoeste do Pará. Segundo os militares, o tiro foi disparado pelo alvo da ação, Gracililton Silva Rocha, conhecido na área pelo apelido “Liquinho”, que está foragido. Com informações do site O Impacto.

De acordo com os agentes de segurança pública, a guarnição do 15° Batalhão de Polícia Militar (15° BPM), lotado em Itaituba, oeste do Estado, composta pelo 2° sargento Vilmar e o soldado Daniel Quaresma de Barros, foram dar apoio ao delegado Fábio Daltro do O Pitanguy e ao investigador Josenildo Barbosa de Sousa, ambos da Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA).

No começo da manhã, ao chegarem na casa do investigado pelo crime de homicídio, os cães da residência de Gracililton começaram a latir, momento em que ele surge disparando com uma espingarda, possivelmente calibre 20, atingindo o militar que não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital. Mesmo de colete, o tiro atingiu a lateral do tórax, na altura do coração da vítima.

Os policiais ainda reagiram ao ataque atirando contra o suspeito que empreendeu fuga através de uma área de mata. Ainda conforme as informações repassadas pelos agentes, naquele momento não foram feitas buscas por “Liquinho”, pois os policiais deram prioridade aos primeiros socorros ao militar que havia sido atingido.

Leia abaixo na íntegra a nota divulgada pela Polícia Civil:

“A Polícia Civil informa que o sargento da Polícia Militar morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo durante uma ação para dar cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos contra um homem investigado pelo crime de homicídio qualificado. O caso ocorreu na comunidade Santa Cruz, em Aveiro. O agente chegou a ser socorrido e encaminhado aos devidos atendimentos, mas não resistiu. O caso foi registrado na Delegacia de Aveiro para as providências cabíveis.”

A Redação Integrada de O Liberal demandou mais informações sobre o caso e aguarda um retorno da Polícia Militar.