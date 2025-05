Lutador de MMA é morto na frente da família ao ter a casa invadida, em Belém

Um homem identificado como Anderson Cleiton Alves de Souza, de 40 anos, lutador de MMA, foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira (29), em Belém. O crime ocorreu na passagem da Paz, na Comunidade Beira Mar, bairro do Telégrafo, quando a vítima teve a casa invadida por homens armados. A Polícia Civil apura o caso.

“Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

De acordo com as informações iniciais, moradores acionaram policiais militares do 1º Batalhão de PM e informaram que ouviram vários disparos de arma de fogo no endereço da vítima. Quando os agentes chegaram ao local, constataram o assassinato do lutador. Ainda segundo os relatos de moradores, no momento do crime, a esposa e o filho adolescente de Anderson também estavam no imóvel e presenciaram o crime.

As informações preliminares são de que os assassinos teriam quebrado a janela da casa da vítima e entrado no local. Anderson teria sido atingido por ao menos 10 disparos de arma de fogo. A esposa e o filho do lutador de MMA não foram feridos. Após o homicídio, os suspeitos teriam fugido em uma motocicleta. Não há detalhes sobre as características dos executores ou do veículo usado para sair do local.

A Polícia Civil, Militar e Científica estiveram no local. Os relatos de testemunhas foram colhidos na cena do crime e o corpo foi periciado e depois removido ao Instituto Médico Legal. Não há informação sobre a motivação para o homicídio de Anderson.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.