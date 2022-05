Juíza morta no Pará: vizinhos relatam movimentação no local onde o caso ocorreu

A juíza Monica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira teria sido encontrada morta, na manhã deste terça-feira (17), dentro do carro do marido, o juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, no estacionamento do edifício Real Dream, localizado na travessa Três de Maio, no bairro de Nazaré, em Belém, prédio onde o casal morava. Funcionários e moradores da área relatam o que viram durante a manhã no local.

Segundo moradores de uma casa de apoio que fica em frente ao prédio, por volta de 10h30 foi vista uma movimentação da Polícia Civil e Polícia Cientifica no prédio. Os trabalhos teriam durando cerca de uma hora e trinta minutos no estacionamento onde a juíza foi encontrada e no apartamento do casal.

Um guardador de carros que trabalha no perímetro disse não ter ouvido barulhos de tiros ou discussão, mas recebeu informações de um colega que trabalha no prédio que a juíza teria descido para o estacionamento por volta de 6h30, de acordo com as imagens do circuito interno de segurança.

Na portaria do edifício, o funcionário responsável pelo turno afirmou não ter mais informações sobre o caso, contudo, confirmou que o juiz é morador do prédio.

Em depoimento, o juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior afirmou ter encontrado o corpo da esposa e o levou até a Divisão de Homicidios da Polícia Civil de Belém, no bairro de São Brás. O corpo da juíza tinha um ferimento por arma de fogo.

