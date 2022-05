Caso juíza Monica de Oliveira: Juiz que levou o corpo à polícia diz que mulher cometeu suicídio

O juiz João Augusto Figueiredo, que levou o corpo da esposa e também juíza Monica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira à Divisão de Homicídios na manhã desta terça-feira (17), disse em depoimento no Boletim de Ocorrência, que a juíza Monica Andrade teria cometido suicídio dentro de um veículo pertencente ao juiz, na garagem do prédio onde ele reside, na Avenida Gentil Bitterncourt, em Belém.

VEJA MAIS

João contou que a juíza Monica Maria foi encontrada dentro do carro, com um ferimento de bala. A arma usada por ela teria sido também a do próprio juiz, que informou em depoimento que o casal teve uma discussão conjugal na noite anterior. No Boletim de Ocorrência, o juiz afirmou que Monica Maria erasua esposa.

Veja o depoimento na íntegra abaixo:

O boletim de ocorrência sobre a morte da juíza afirma que o caso ocorreu no residencial Rio Miño, que seria o local onde ela morreu e onde seria endereço de residência do juiz. A administração do condomínio nega moradia, o fato e mesmo presença do casal no endereço. (Reprodução)

A versão dada pelo juíz ainda é investigada pela polícia. João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior é juiz titular da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, ligada ao Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA).