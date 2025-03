Jovem é morto a tiros em via pública em Xinguara

Deiwson de Almeida Silva, de 19 anos, foi assassinado a tiros no início da noite da última quinta-feira (6/3), em Xinguara, no sul do Pará. Por enquanto, as autoridades tentam entender as circunstâncias e motivações por trás do crime.

Segundo o portal Correio de Carajás, a Polícia Civil informou que o homicídio aconteceu por volta das 19h. Deiwson foi assassinado na Rua 10, setor Itamaraty, perímetro urbano do município. As autoridades foram acionadas ao caso logo após o rapaz ter sido assassinado.

VEJA MAIS

Ainda conforme o Correio, Deiwson estava na companhia de outras pessoas. Quando a polícia o encontrou morto, ele estava caído em uma calçada na deitado de costas. Apesar de haver testemunhas, a “lei do silêncio” imperou na área. Por conta disso, a polícia não conseguiu muitos detalhes sobre a morte da vítima ainda no local do crime.

Uma funerária local foi acionada para remover o corpo da via. Até o fim da manhã deste sábado (8/3), nenhum suspeito havia sido preso ou identificado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.