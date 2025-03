Jovem de 18 anos é encontrada morta com marcas de tiros em Castanhal

Um corpo feminino com marcas de tiros e em estado de decomposição foi encontrado no ramal do Oscar Reis, próximo ao cemitério do bairro Jaderlândia, em Castanhal, nordeste do Pará. O caso foi registrado na quinta-feira (6/9), após moradores acionarem a Polícia Militar para relatar o ocorrido. Posteriormente, a vítima foi identificada como Helen Sampaio da Silva, 18 anos. Não há detalhes sobre a causa do homicídio.

Conforme as informações de testemunhas, apesar do avançado estado de decomposição, era possível verificar que havia marcas de disparos de arma de fogo na região da costa e do braço de Helen. Quando a Polícia Militar chegou ao local, observou a cena do crime, constatou o ocorrido e isolou a área. Testemunhas relataram que a jovem estava desaparecida há alguns dias e a família realizava as buscas. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do assassinato.

Não há detalhes sobre quem é o autor do crime ou qual a motivação para o ocorrido. A Polícia Civil esteve na área para realizar a coleta de informações e também acionou a Polícia Científica para periciar o corpo e fazer a remoção. A vítima seria conhecida no local e vários moradores lamentaram o homicídio nas redes sociais da cidade.

Em nota, a Polícia Civil informou que a delegacia de Castanhal apura as circunstâncias da morte. "Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", comunicaram.