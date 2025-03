Capacete salva vítima de assalto em Santarém

Um capacete salvou a vida de uma vítima de assalto em Santarém, na noite desta sexta-feira (07/03). Tio e sobrinho tinham acabado de descer da moto quando uma dupla os abordou anunciando o assalto na rua Girassol, próximo à esquina com avenida Jasmim, no bairro Jardim Santarém.

O crime ocorreu por volta de 23h40. De acordo com informações do Portal Encontro das Águas, a dupla de criminosos chegou rapidamente a um bar logo atrás das vítimas, que também estavam em outra motocicleta. Ao notarem que o cordão de uma das vítimas não era de ouro, um dos assaltantes atirou na cabeça do tio antes de sair do local. A bala pegou no capacete, mas não feriu a vítima.

“Eles chegaram, nem deixaram a moto parar direito, o garupa já pulou e foi em cima da gente, apontando a arma e dizendo que era um assalto. Ele foi direto no cordão do meu tio, achando que era de ouro, e como não era, jogou no chão. Ao ver o celular na minha mão um iPhone 11, pegou e levou. No finalzinho atirou no capacete da moto”, disse a vítima.

Os criminosos fugiram em seguida no sentido da comunidade de Santarenzinho. Após o susto, tio e sobrinho passam bem, mas cobram providências. A vítima que teve o celular roubado detalhou que o garupa, que realizou o disparo, tinha como características físicas ser moreno, de estatura baixa e corpo tatuado. Já o piloto da motocicleta era “gordinho”.

Os suspeitos fugiram em uma moto Honda Fan cor preta. Policiais Militares estiveram no local logo após o incidente. Eles ainda tentaram encontrar os criminosos sem sucesso. A Polícia Civil de Santarpem investiga se a dupla é a mesma que assaltou o proprietário de uma borracharia no bairro Nova República, causando um prejuízo de 8 mil reais em joias de ouro.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao NIOP (190). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.