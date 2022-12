Jovem de 26 anos é preso após roubo de celular em Ananindeua

​Ygor dos Santos Souza, 26 anos, foi preso em flagrante pelo crime de roubo nesta sexta-feira, 16, no bairro do Aurá, em Ananindeua. A prisão foi cumprida pela equipe da Seccional de Ananindeua, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém. A vítima relatou aos policiais que caminhava pelas ruas de um conjunto, quando foi abordada pelo suspeito que estava armado dentro de um carro. Sob ameaça, a mulher foi obrigada a entregar o celular ao criminoso.



Após a identificação do veículo em que o suspeito estava, os policiais se deslocaram para o bairro do Aurá. As equipes policiais conseguiram identificar e localizar a residência do suspeito. Ygor foi reconhecido como o autor do roubo e, com ele, a polícia recuperou o celular da vítima. A arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, também foi encontrada e apreendida.



O rapaz foi conduzido para a unidade policial e, em seguida, apresenta​​do à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).