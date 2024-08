Jovem baleado na Terra Firme acaba morrendo no hospital

Depois de sobreviver a um ataque a tiros, na noite de segunda-feira (12), no bairro da Terra Firme, em Belém, Ariel Kelvin Rocha Alves, de 26 anos, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no Hospital Pronto Socorro do Guamá Dr. Humberto Maradei Pereira. Ele e Vitor Cardoso Milho, de 22 anos, foram alvos de uma dupla armada, ainda não identificada, que efetuou os disparos. Vitor morreu na hora, mas Ariel ainda chegou a ser socorrido.

De acordo com informações de fontes policiais, o caso aconteceu na passagem 24 de Dezembro, entre a avenida Celso Malcher e a passagem Nossa Senhora das Graças, quando dois suspeitos em um carro se aproximaram do local onde estavam Vitor e Ariel e realizaram diversos disparos de arma de fogo.

Vitor morreu no local. Ele não tinha passagem pela polícia. Já Ariel foi atingido por três tiros — dois na nuca e um no rosto — e foi socorrido por familiares para o Pronto So​corro do Guamá, onde evoluiu a óbito. Ele já tinha passagem por tráfico de drogas.