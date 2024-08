Polícia Militar salva homens amarrados de serem executados por traficantes em Marabá

A Polícia Militar (PM) salvou dois homens de serem executados no final da tarde de segunda-feira (12/08), em Marabá. A dupla foi encontrada amarrada dentro de uma casa, onde funcionaria um ponto de venda de drogas. Os dois homens teriam sido confundidos como traficantes de uma facção criminosa rival. As vítimas foram identificadas como Jailson Correa Silva e Mikeas Felipe da Silva Lima.

Uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local por volta das 17h, após receber uma denúncia anônima, por meio do Núcleo Integrado de Operações (NIOP-190), que dois homens estariam presos e seriam assassinados. A Polícia Militar se deslocou então até a Folha 6, periferia da Nova Marabá, nas proximidades da Escola Albertina Moreira.

Rapidamente, a Polícia Militar chegou ao local indicado e cercou o imóvel. Neste momento, os dois bandidos fugiram pelos fundos e se embrenharam no matagal. Os suspeitos conseguiram fugir. Os dois homens estavam amarrados desde as 13h seriam assassinados pelos traficantes.

Quase que no mesmo instante, outros dois homens amarrados, que estavam nos fundos da casa, correram para encontrar com os policiais. As vítimas informaram ser usuários de drogas, que teriam ido para comprar entorpecentes no local, mas acabaram feitos de reféns pelos traficantes.

Jailson Correa e Mikeas Felipe teriam sido confundidos com membros de uma facção rival e, por mais que negassem a acusação, não conseguiram convencer os traficantes. As vítimas começaram a ser torturados e ao final do dia seriam executados.

Devido à denúncia anônima e à celeridade da Polícia Militar, um duplo homicídio foi evitado. Dentro da casa foram apreendidos 88 invólucros de maconha, 33 porções de crack, 133 unidades de “cocaína negra”, três pedaços grandes de maconha prensada, 52 unidades de cocaína, uma sacola de cocaína em pó e duas balanças de precisão.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Marabá. Dois homens foram encontrados no local, levados para a delegacia, onde foram ouvidos e liberados. Entorpecentes foram apreendidos.