Moradores protestam contra falta de água e energia elétrica em Canaã dos Carajás

Vários moradores do município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, fizeram um protesto na noite da última segunda-feira (12/08) denunciando a falta de água e energia elétrica em alguns bairros do município. A população informou que passaram três dias sem luz, restabelecida na madrugada desta terça-feira (13/08), após o ato na rua Joaquim Onofre de Andrade, esquina com a Rua Castanheira, no bairro Vale Dourado. No entanto, as residências continuam sem água nas torneiras.

O protesto iniciou por volta de 21h e os moradores ficaram até 00h, já desta terça-feira, no local. Eles atearam fogo em pneus e galhos de árvores, colocados no meio da rua. Devido ao ato, o trânsito na área ficou interditado. A manicure Nelci dos Santos Moura Dias, moradora do bairro Parque dos Ipês, relata os transtornos que a população tem passado. Segundo ela, os moradores não sabiam mais o que fazer para que a energia elétrica retornasse. A luz, segundo Nelci, retornou por volta de 3h da manhã.

“Alguns bairros tinham luz, outros não. Um amigo que mora no bairro Alto Bonito estava sem luz na casa dele desde a semana passada. Ele veio aqui para minha casa com a esposa e os filhos para poderem dormir. Estragou tudo na geladeira dele, muita comida jogada fora porque não tinha energia. E essa luz só voltou depois do protesto, se não, ia continuar na escuridão”, contou a manicure.

De acordo com Nelci, apesar da luz retornar, a água continua interrompida. “Estamos há quase dois meses sem essa água. Até junho ela ainda caia durante a madrugada. A gente acordava e deixava tudo cheio para usar durante o dia. Mas agora não cai. Temos que chamar o caminhão pipa para abastecer aqui a nossa casa e a casa de trás, que é alugada. Então imagine como é ruim ficar duas casas sem água. Sem falar que a nossa conta de água ainda chega todos os meses e a gente tem que pagar”, diz a moradora.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento e aguarda um retorno da Equatorial Energia e do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE) de Canaã dos Carajás.