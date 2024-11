Investigado por roubo de R$ 100 mil em Itaituba é preso pela Polícia Civil em Roraima

Um homem, que não teve sua identidade divulgada, é investigado por roubo no valor de R$ 100 mil no distrito de Arraes de Almeida, em Itaituba, no Pará. Ele foi preso na última terça-feira (12/11), em Boa Vista, Roraima; indivíduo estava foragido. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Pará, em ação conjunta com a Polícia Civil de Roraima.

VEJA MAIS

De acordo com o inquérito da Polícia, o investigado deixou o Pará após roubar, junto com um comparsa, um comércio de metais preciosos localizado no distrito itaitubense. O crime ocorreu em maio de 2024.

Um segundo envolvido no crime já havia sido detido. Ele foi capturado em Manaus, no Amazonas, no final do mês de junho deste ano, em ação executada pelos agentes de Castelo dos Sonhos e Moraes de Almeida, responsáveis pelo caso.

“Com o apoio de policiais civis da Delegacia de Castelo dos Sonhos e de policiais civis e militares do Estado de Roraima, conseguimos prender o último envolvido no crime. Esta ação resultou de um intenso trabalho de inteligência e de uma parceria interestadual, onde foi cumprido a ordem judicial em Boa Vista", enfatizou João Milhomem, diretor da Delegacia de Moraes Almeida.