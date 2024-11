Foragido da Justiça morre em intervenção policial no Tenoné, em Belém

Aleff Mindelo Marques, mais conhecido como ‘Tolo’, morreu em uma ação das polícias Militar e Civil, na tarde de terça-feira (12/11), no bairro do Tenoné, em Belém. Conforme as informações policiais, a intervenção com morte ocorreu durante o cumprimento de um mandado de recaptura contra o suspeito, que estava evadido do sistema penal. As investigações da PC apontam que ‘Tolo’ estaria envolvido em extorsões a comerciantes, empresários e mototaxistas em Belém e Ananindeua.

Segundo as informações policiais, a ação realizada em Belém faz parte das Operações “Castelo de Cartas” e “Rastreio”, para combater facções criminosas. Durante a diligência, que contou com a participação de agentes do 10⁰ BPM e da PC, o suspeito teria reagido à abordagem policial e trocado tiros com as equipes. Segundo a polícia, no tiroteio, o suspeito foi atingido e não resistiu. A arma de fogo que ele usava foi apreendida e encaminhada para a delegacia.

Ainda conforme as investigações policiais, ‘Tolo’ supostamente teria ocupado o cargo de Marcos Alberto Conceição Cardoso, o Marquinho, outro suspeito de realizar extorsões no Tenoné e que morreu em uma intervenção policial no município de Augusto Corrêa, na quinta-feira (7/11). Os investigados, segundo a polícia, teriam envolvimento com as extorsões a comerciantes, empresários e mototaxistas na região do Maguari; no bairro Coqueiro, em Belém; no Conjunto Fé em Deus e Tenoné; e também no Distrito de Icoaraci.

Em nota, a Polícia Civil informou que Aleff Mindelo Marques morreu durante ação de cumprimento de mandado de recaptura realizado por policiais civis e militares. “O caso é investigado pela Delegacia do Tenoné”, comunicaram.