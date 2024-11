Foragido da Justiça de Belém morre em intervenção policial em Augusto Corrêa

Marcos Alberto Conceição Cardoso, mais conhecido como ‘Marquinho’, morreu em uma intervenção policial na Vila de Nova Olinda, interior de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará. Conforme as informações policiais, o suspeito seria membro de uma facção criminosa envolvida em extorsões a comerciantes no município e também no bairro do Tenoné, em Belém. A ação ocorreu na quinta-feira (7/11), em cumprimento a um mandado de recaptura contra o investigado. Segundo a polícia, houve troca de tiros e Marquinho foi atingido.

As informações são que equipes da Polícia Civil e Militar atuaram em conjunto para dar cumprimento ao mandado. Ao chegarem no local, o suspeito teria percebido as viaturas e fez disparos de arma de fogo, em uma tentativa de fuga para um imóvel próximo. Na troca de tiros, Marquinho foi atingido e recebeu socorro da equipe policial, que o levou para o hospital da cidade. No entanto, o suspeito evoluiu a óbito após dar entrada no local. Uma arma de fogo e munições foram apreendidas.

Investigação

Marcos Alberto era investigado como suposto membro de uma facção criminosa que realizava extorsões de comerciantes em Augusto Corrêa e Belém, especificamente no Conjunto Maguari. O suspeito, assim como outros possíveis envolvidos nos crimes, já estavam sendo monitorados pelas autoridades policiais. ‘Marquinho’ ocuparia uma posição de ‘torre’ dentro da facção no bairro do Tenoné.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura a morte de Marcos Alberto Conceição Cardoso. "O suspeito era investigado pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e extorsão e morreu após reagir a abordagem de policiais militares, em Bragança, durante ação de cumprimento de mandado de prisão. Perícias foram solicitadas", comunicou a PC.