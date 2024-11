Polícia Civil prende líder de facção criminosa no interior do Pará

Nesta terça-feira (12/11), a Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Monte Alegre, durante ação conjunta, deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre, após representação formulada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (FICCO), contra um homem investigado pela prática de tráfico de entorpecentes. A busca resultou na coleta de importantes elementos para a instrução do inquérito policial, bem como para o cumprimento de três mandados de prisão decorrentes de condenações transitadas em julgado também por tráfico de drogas.

Além disso, o indivíduo é suspeito de integrar a facção criminosa "Comando Vermelho Rogério Lemgruber do Pará" (CVRL/PA), e estaria atuando na função de Tesoureiro Geral e Conselheiro dos Interiores.

Ainda conforme a polícia, além da prisão do suspeito, outras duas tesoureiras gerais que integram a facção criminosa, foram presas este ano, sendo uma delas capturada em maio, no município de Santa Bárbara do Pará, Região Metropolitana de Belém, e outra no mês de setembro, no município de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte.

A ação contou com a participação ativa da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (FICCO), o Grupo de Trabalho de Facções Criminosas (GTF), Núcleo de Inteligência Policial (NIP), o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e a Polícia Federal (PF).

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PA) é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, Polícia Civil do Pará e a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), para atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado no Estado do Pará.

“A Polícia Civil do Pará reforça o compromisso da instituição em estar presente nas ações conjuntas, realizando as investigações e atuando nas diligências com o intuito de coibir atividades ilegais na região, como, por exemplo, os crimes de furto e roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico e as organizações criminosas”, destaca o delegado-geral, Walter Resende