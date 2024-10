Operação que investiga pornografia infantil em mais de 20 estados prende suspeito no Pará

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante durante uma ação de combate ao armazenamento de pornografia envolvento criança e adolescente, em Abaetetuba. A prisão ocorreu no âmbito da operação ‘Lobo Mal’, deflagrada na manhã desta quinta-feira (31/10), no bairro Aviação, no município do nordeste do Pará. A operação faz parte de uma ação simultânea em 20 estados e no Distrito Federal, onde estão sendo cumpridos 94 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão.

No Pará, a diligência foi realizada pela Polícia Civil do Estado, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público - PA. Durante a ação em Abaetetuba, os policiais flagraram o mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Um celular foi apreendido com o homem e, no aparelho, foi encontrado um vasto material relacionado a pornografia infantil. Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão. O material apreendido será submetido à perícia técnica para análise forense e identificação de possíveis conexões com outros criminosos da rede.

A operação integra uma força-tarefa nacional que visa desarticular uma ampla rede criminosa envolvida na produção, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil. A coordenação é do GAECO de São José do Rio Preto e da Polícia Civil de São Paulo, com apoio da Homeland Security Investigations (HSI) e da Embaixada dos Estados Unidos.

Segundo a PC, informações que possam contribuir para a identificação de outros envolvidos podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181), e a identidade do denunciante ficará em sigilo.