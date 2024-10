Polícia Civil prende em flagrante homem que transportava 50 quilos de cocaína

A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), com o apoio da Guarda Municipal de Castanhal e do Núcleo de Operações com Cães (NOC), prendeu um homem em flagrante, nesta quarta-feira (16/10), pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu após uma fiscalização realizada no KM-14 da Rodovia PA-151, município de Abaetetuba, na Região de Integração Tocantins. O suspeito conduzia um trator transportando uma carga de cimento, com 50 kg cada saco.

Durante a abordagem e identificação do condutor, os policiais da Denarc, do NOC e da Guarda Municipal de Castanhal fizeram uma vistoria detalhada na carga, com o apoio de cães farejadores. “A cadela utilizada na operação sinalizou a presença de odores característicos de entorpecentes, inicialmente sob a carroceria do caminhão e, posteriormente, na parte superior do semirreboque”, informou o delegado Davi Cordeiro, titular da Denarc.

Com a indicação dos cães, os policiais solicitaram que o motorista retirasse a cobertura de lona que protegia a carga, e encontraram, dentro dos sacos de cimento, 11 tabletes retangulares de cocaína. Após a constatação, o homem foi preso em flagrante.

VEJA MAIS

Inspeção

Devido à grande quantidade de cimento a ser verificada, o caminhão foi levado à sede da Denarc, em Belém, onde houve uma inspeção minuciosa. Foram encontrados 50 tabletes de cocaína, com aproximadamente 50 kg, que passarão por perícia.

O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, destacou que “essa ação demonstra o compromisso da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas em nosso Estado. A integração das forças de segurança é essencial para desmantelar essas organizações criminosas e proteger a sociedade”.

Após a formalização do auto de prisão em flagrante, o preso foi encaminhado ao Sistema Penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.