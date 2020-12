Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas, em Parauapebas

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite do último sábado (12), no município de Parauapebas, sudeste paraense. Com o acusado, a polícia apreendeu uma certa quantidade de maconha, cocaína e aparelhos celulares.

Segundo a Polícia Civil, durante diligências para verificação de denúncias referentes ao tráfico de drogas, uma equipe que estava monitorando o endereço percebeu a movimentação suspeita no imóvel. A abordagem foi realizada e um homem foi encontrado vendendo entorpecentes.

Dentro da residência, os policiais encontraram aproximadamente 355 gramas de maconha, 2,6 gramas de cocaína, além de aparelhos celulares. O indiciado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a unidade policial juntamente com o material ilícito apreendido, para os procedimentos cabíveis.

Denúncias de tráfico de drogas e outros crimes podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.