Após perseguição, suspeito de roubar carro em Mosqueiro morre em intervenção na BR-316, em Marituba

Um homem ainda não identificado morreu em uma intervenção policial na BR-316, em Marituba. Conforme o 21º Batalhão da Polícia Militar, a ação, na noite de terça-feira (12/11), teve início após o roubo de um veículo no distrito de Mosqueiro, em Belém. Houve perseguição, troca de tiros e o suspeito foi baleado. A vítima estava sendo refém dentro do carro e foi liberada após a chegada da PM. A Polícia Civil está investigando o caso.

Conforme a PM, o carro roubado, modelo Gol de cor vermelha, pertencia a um motorista por aplicativo. Um homem teria solicitado uma corrida em Mosqueiro e anunciou o assalto após entrar no veículo. A vítima foi mantida sob ameaça dentro do automóvel, que seguiu em direção a Belém. A PM foi informada sobre o crime e localizou o veículo em fuga, iniciando a perseguição pela BR-316. Uma força tarefa foi montada e o veículo foi interceptado em Marituba.

Ainda segundo a PM, o suspeito reagiu à abordagem policial e, na troca de tiros, foi atingido. Os agentes socorreram o suspeito para o Hospital Metropolitano de Urgência, em Ananindeua. No entanto, após os procedimentos médicos, o homem não resistiu e evoluiu a óbito.

“A Polícia Civil informa que um suspeito de roubo morreu durante intervenção da Polícia Militar. O caso é investigado pela Seccional de Marituba”, informaram em nota.

Em detalhamento do caso, a Polícia Militar informou que, ao acompanhar um veículo roubado, houve troca de tiros com a equipe que fez a abordagem, onde havia uma vítima sendo feita refém. "O agressor foi atingido, socorrido, contudo não resistiu aos ferimentos. O proprietário do carro foi salvo sem ferimentos", disse a PM.