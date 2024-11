Homem morre durante intervenção policial no Curió-Utinga

Na noite desta sexta-feira (8), um homem morreu durante uma suposta troca de tiros com a Polícia Militar na rua K1, no bairro Curió-Utinga, em Belém. De acordo com informações divulgadas pela PM, uma viatura realizava rondas na área quando foi alvo de disparos feitos por suspeitos armados. Ainda segundo a versão policial, o homem que morreu estaria entre os atiradores e teria reagido contra os agentes.

O suspeito, atingido pelos disparos, chegou a ser socorrido pela guarnição. Testemunhas relatam que ele foi colocado na traseira da viatura na frente de moradores, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital. Nenhum policial ficou ferido durante o incidente, segundo a PM.

Além do revólver calibre 38, apontado como a arma utilizada pelo suspeito contra os policiais, uma mochila também foi apreendida com ele. A Polícia Civil informou que investiga o caso, buscando esclarecer as circunstâncias do confronto.