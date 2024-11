'Panela' é morto em ação policial no bairro do Jurunas, em Belém

Um homem identificado apenas pelo apelido de “Panela” foi morto em uma ação policial na tarde desta sexta-feira (8/11), no bairro do Jurunas, em Belém. Segundo as autoridades, o suspeito tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas.

Até o momento, as autoridades ainda não revelaram detalhes da ocorrência. No entanto, a Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.

Um vídeo circulou nas redes sociais e mostra a intensa movimentação de viaturas do 20º Batalhão de Polícia (20º BPM), unidade responsável pelo policiamento ostensivo na região.

Segundo a PM, o “Panela” chegou a ser socorrido para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jurunas, mas não resistiu aos ferimentos.