Homem é morto em ação policial no bairro do Telégrafo, em Belém

João Lucas Moura Souza, de idade não revelada, foi morto em uma ação policial nesta quarta-feira (6/11), no bairro do Telégrafo, em Belém. Conforme a Polícia Civil, ele morreu “após confronto com a Polícia Militar”. Por conta da morte de João Lucas, moradores da área bloquearam a avenida Arthur Bernardes com pedaços de madeira e pneus.

Internautas compartilharam vídeos nas redes sociais que mostram a manifestação, que aconteceu próximo da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em uma das filmagens é possível ver um grupo de pessoas retirando tapumes de uma obra para bloquear a passagem de veículos no trecho. Outra gravação já mostra o fogo ateado pelos manifestantes consumindo pneus e pedaços de madeira.

VEJA MAIS

Conforme as autoridades, cerca de quatro barricadas foram montadas pelos manifestantes. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado para controlar o fogo. A via foi liberada por volta das 16h57.

“Chegamos a apreender mais de 6 quilos de entorpecentes. Um homem veio a atentar contra a vida dos agentes de segurança pública efetuando disparos de arma de fogo. Nesse momento, ele foi atingido e socorrido, porém morreu. Com essa pessoa que veio a confrontar com os agentes foi apreendido uma arma de fogo de calibre 32”, explicou o tenente-coronel Freitas, comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), unidade que participou da ação.

Sobre a possível causa da manifestação, Freitas contou que a hipótese é de que “criminosos estariam amedrontando a população para que viessem a Arthur Bernardes com o objetivo de causar o caos a todas as pessoas que trafegam nesse perímetro”.

Sobre a ação policial que terminou com a morte de João Lucas, a PC comunicou ainda que dois suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Além disso, uma arma de fogo, substância semelhante à maconha, um celular e munições foram apreendidos pela PM na mesma situação. A Polícia Civil ressaltou que perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, que estão sendo conduzidas pela Seccional da Sacramenta.

Com informações do repórter Wesley Costa, da Liberal +