Ação policial termina com duas mortes no bairro do Tapanã, em Belém

Duas pessoas, de nomes não revelados, morreram em uma ação policial nesta segunda-feira (4/11), no conjunto Tapajós, bairro do Tapanã, em Belém. De acordo com as autoridades, uma delas, supostamente, atirou contra a Polícia Militar, que revidou e a baleou. Ainda não há mais detalhes sobre a morte da segunda vítima.

VEJA MAIS

Um vídeo circulou nas redes sociais e mostra viaturas da Polícia Militar em frente a uma residência. Nas imagens é possível ver os militares retirando as vítimas de dentro do imóvel, um deles coberto por um lençol. “Olha aí, mais um (cadáver)”, diz uma mulher ao fundo da gravação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar sobre o caso e aguarda retorno.