Suposto faccionado do Comando Vermelho é morto em ação policial em Tomé-Açu

Rosalvo da Silva Ramos foi morto em uma ação policial na manhã desta quinta-feira (31/10), na Rua da Piçarreira, no bairro Portelinha, em Tomé-Açu, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, ele tinha passagens por tráfico de drogas e, supostamente, integrava a facção criminosa Comando Vermelho.

Na quarta (31/10), uma guarnição do 48º Batalhão de Polícia Militar (48ºBPM) recebeu a denúncia de tráfico de drogas próximo ao campo da Piçarreira, no bairro Portelinha. Assim que a PM chegou ao local, três homens armados atiraram contra os agentes e fugiram para uma área de mata.

No dia seguinte, nesta quinta (31/10), a polícia foi atrás dos suspeitos e se deslocou para o mesmo local onde foi recebida a disparos de armas de fogo. Por volta das 10h, os policiais avistaram três homens, que atiraram contra os agentes.

A PM revidou e baleou um dos suspeitos, que se tratava de Rolsavo. Um outro integrante do trio, Loilivis Alencar Bentes, se entregou aos militares após a troca de tiros e com ele foram encontradas drogas.

Rosalvo foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tomé-Açu ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, a polícia encontrou uma arma de fogo e drogas guardadas em uma pochete. O material foi apreendido e apresentado na delegacia de Tomé-Açu. Com relação ao outro homem que estava junto de Rosalvo e Loilivis, o 48º BPM segue atrás dele.