Suposto líder de facção criminosa e mais outro homem são mortos em ação policial no interior do Pará

Deric Martins David, de 25 anos, e Bruno Pereira Lima, 34, foram mortos em uma ação policial na tarde deste sábado (26/10), em Quatro Bocas, distrito de Tomé-Açu, nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, Deric, supostamente, era uma das lideranças da facção criminosa Comando Vermelho na região.

Por volta das 17h, a Polícia Civil de Quatro Bocas recebeu informações do paradeiro de Derick e solicitou o apoio da Polícia Militar na captura do suspeito. Conforme a PM, David havia sido visto transitando em uma motocicleta vermelha, portando uma arma de fogo.

Próximo de onde o suspeito tinha sido visto, a polícia conversou com um morador, que informou ter visto dois homens em uma moto vermelha na Travessa VII, na esquina com Rua Cametá, no bairro Novo Horizonte.

As autoridades se deslocaram até o local para verificar se era ou não Deric. Os militares, assim que chegaram no endereço, cercaram a área. Ainda segundo a PM, um homem percebeu a presença da polícia e tentou pular a janela atirando contra os agentes. Os policiais revidaram e balearam o suspeito. Logo depois, um outro homem saiu pelas portas do fundo de um kitnet e atirou contra os PMs e acabou sendo baleado no confronto, conforme as autoridades.

Os dois suspeitos foram socorridos para um hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Depois a polícia soube que a dupla que morreu se tratava de Deric e Bruno. Com eles, os agentes encontraram armas, munições e drogas. Todo esse material, incluindo a moto vermelha onde tinham sido vistos circulando no bairro Novo Horizonte, foi apreendida e apresentada à Polícia Civil.