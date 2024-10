Homem é morto em ação policial após PM receber denúncia de cárcere privado em Barcarena

Tarcio Freitas Nascimento, de 28 anos, foi morto em uma ação policial registrada na manhã desta quinta-feira (31/10), em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Segundo a Polícia Militar, o 14º Batalhão havia recebido uma denúncia de que uma mulher estava sendo supostamente mantida em cárcere privado em uma residência do município, além de haver movimentação estranha no imóvel com características de que o local estaria sendo utilizado para o tráfico de drogas.

Por volta das 11h, a PM se dirigiu até a residência e, ao chegarem lá, perceberam uma agitação nos fundos. Conforme informações da PM, Tarcio, que estava com uma arma na cintura, fugiu ao perceber a presença dos agentes.

A polícia foi atrás do suspeito que, durante a fuga, atirou contra os militares, conforme as autoridades. A PM revidou e baleou o homem. O suspeito foi socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vila dos Cabanos, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no local.

Segundo as autoridades, um revólver foi apreendido com Tarcio, além de uma arma de fogo e 89 petecas de oxi. A prisão mais recente do suspeito ocorreu em janeiro de 2016, mas o motivo da detenção não foi revelado. Com relação a denúncia de cárcere privado na casa onde o suspeito estava, os policiais não encontraram nenhuma mulher na casa.