Homem é morto em ação policial no Marajó

Arenilson da Silva Almeida, de 30 anos, foi morto em uma ação policial na última terça-feira (5/11), em Breves, no Marajó. O caso aconteceu durante a “Operação Saturação” nos bairros Riacho Doce e Jardim Tropical, que teve como objetivo coibir práticas criminosas e ameaças aos moradores dessas localidades.

Segundo a Polícia Militar, foram repassadas informações via Central de Atendimento e Despacho (CAD) de que havia dois indivíduos comercializando entorpecentes e possivelmente efetuando disparos de arma de fogo, em via pública, como forma de intimidar moradores.

A PM se deslocou até o local para verificar a informação e cercou área onde os tiros estariam sendo efetuados. Conforme as autoridades, os dois atiraram contra os policiais. Um deles conseguiu fugir e outro, no caso Arenilson, subiu nos altos de uma residência e atirou novamente em direção aos militares, que revidaram e o balearam.

O Arenilson chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e encaminhado ao Hospital Municipal. No entanto, Arenilson não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. No local onde houve o confronto, foram encontrados uma arma de fogo do tipo revólver calibre 32, materiais para a confecção de munições, além de cinco projéteis, sendo um deflagrado.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou em nota que “equipes da delegacia de Breves apuram a morte de Arenilson da Silva Almeida”. E, para ajudar na investigação do caso, perícias foram solicitadas.

Segundo a PM, o suspeito morto na ação policial possuía passagens por quebra de medida protetiva, violência doméstica e receptação, bem como testemunhas informaram que o mesmo realizava a venda de entorpecentes.