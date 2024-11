'Leozinho' é morto em ação policial no bairro 40 Horas, em Ananindeua

Joelson Freire Cunha, conhecido pelo apelido de “Leozinho”, foi morto em uma ação policial registrada na quinta-feira (7/11), no bairro 40 Horas, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Rondas Táticas Motorizadas (Rotam) realizava o reforço do policiamento na área quando abordados por um morador que informou ter presenciado um homem portando uma arma de fogo.

Conforme a denúncia, o suspeito se encontrava em frente a uma vila de kitnets na passagem Santa Clara. Com as informações sobre o local e as características do suspeito, os agentes se deslocaram para o endereço indicado e conseguiram localizar o denunciado.

Durante a abordagem, o homem, que estava em uma motocicleta, tentou fugir. Segundo a PM, ao perceber que não havia possibilidade de fuga, Joelson sacou uma arma de fogo e apontou em direção aos militares.

Os agentes reagiram e conseguiram atingir o suspeito, ele foi socorrido para uma unidade de saúde. Porém, ele não resistiu aos ferimentos. Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre, dois aparelhos celulares, além do veículo utilizado na fuga.

Todo material apreendido foi encaminhado para a Seccional Urbana da Cidade Nova, onde os militares registraram o fato. Ainda de acordo com a PM, “Leozinho" tinha várias passagens pela polícia.