Incêndio destrói casa de madeira em Tailândia; PM prende suspeito

Uma casa de madeira foi destruída durante um incêndio registrado na noite de terça-feira (1º/7), no Loteamento Boa Esperança, em Tailândia, nordeste do Pará. Não houve feridos. A dona da casa e os três filhos pequenos dela não estavam no local no momento do sinistro. A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de ocasionar o fogo.

Segundo o Portal Tailândia, o ex-marido da moradora foi o primeiro a pedir ajuda aos vizinhos para conter as chamas. Uma amiga da dona da residência relatou que o homem apresentava sinais de embriaguez e havia sido visto à tarde rondando a casa.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados ao caso. Ainda conforme o Portal Tailândia, quando a PM chegou ao local, o suspeito tentou fugir. No entanto, os agentes conseguiram localizá-lo e o levaram até a delegacia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.