Incêndio atinge área de vegetação às margens da PA-256 em Paragominas

Um incêndio atingiu, na tarde do último sábado (25), uma área de vegetação às margens da rodovia PA-256, nas proximidades do bairro Jaderlândia, no município de Paragominas, no sudeste do Pará. O fogo teria se espalhou rapidamente devido aos ventos fortes e à vegetação seca.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o fogo consumindo uma grande extensão de área. As informações iniciais são de que equipes Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas e trabalharam no local para controlar as chamas e impedir que o fogo se aproximasse de residências, colocando em risco os motoristas que trafegavam pela rodovia.

O Grupo Liberal solicitou, neste domingo (26), nota ao Corpo de Bombeiros e à Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) para obter atualizações sobre o caso e aguarda resposta dos órgãos.

As causas do incêndio ainda não foram identificadas. Uma perícia técnica deve ser realizada para apurar as circunstâncias que provocaram o início das chamas.