Homem é morto a facadas em Paragominas; polícia prende suspeito

Carlos Vinícius Gonçalves Costa foi morto a facadas na madrugada de domingo (28/9), no bairro Jardim América, em Paragominas, região sudeste do Pará. A Polícia Civil conseguiu localizar e prender o principal suspeito de cometer o crime, Sandro Lima da Silva.

Conforme o portal BO Paragominas, Carlos participava de uma bebedeira quando houve uma confusão com outro homem, que o atacou com golpes de faca.

A Polícia Militar informou que a vítima foi levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em uma motocicleta, mas já chegou morta no local, ainda de acordo com o BO.

A PC, por meio da Seccional Urbana de Paragominas, com apoio de uma guarnição da PM, recebeu informação sobre o paradeiro do suspeito de cometer o homicídio.

Após diligências, as equipes conseguiram localizar Sandro e efetuar a sua prisão em flagrante delito. Durante a condução do suspeito, familiares e amigos da vítima, junto com vizinhos, cercaram a viatura e agrediram Sandro, que ficou ferido. Após os procedimentos legais necessários, ele foi colocado à disposição da Justiça.

Punição

O artigo 121 do Código Penal Brasileiro estabelece até 30 anos de reclusão para quem matar uma pessoa por motivo fútil, conduta caracterizada como homicídio qualificado.