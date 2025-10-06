‘Pipoca’ morre sentado após ser atingido por golpes de faca em Paragominas
Após o crime, na madrugada de domingo (5), a vítima ficou no meio da rua.
Um homem identificado apenas pelo apelido de "Pipoca" foi morto na madrugada deste domingo (5) na rua Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Cidade Nova, em Paragominas. A vítima foi morta com golpes de faca, e a arma do crime foi encontrada cravada em suas costas. De acordo com informações preliminares, "Pipoca" faleceu sentado no chão.
Após o crime, ele ficou no meio da rua. Relatos iniciais apontam que a vítima tinha um desafeto com um homem conhecido como "Baixinho", que é apontado como o principal suspeito do homicídio. O crime pode ter sido motivado por uma briga envolvendo uma mulher.
Tanto a vítima quanto o suspeito seriam dependentes químicos. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada pela polícia. Até o momento, as causas ainda do crime são desconhecidas. E suspeitos também não foram localizados até a manhã desta segunda-feira (6).
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.
Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.
