Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

‘Pipoca’ morre sentado após ser atingido por golpes de faca em Paragominas

Após o crime, na madrugada de domingo (5), a vítima ficou no meio da rua.

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Polícia Civil)

Um homem identificado apenas pelo apelido de "Pipoca" foi morto na madrugada deste domingo (5) na rua Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Cidade Nova, em Paragominas. A vítima foi morta com golpes de faca, e a arma do crime foi encontrada cravada em suas costas. De acordo com informações preliminares, "Pipoca" faleceu sentado no chão. 

Após o crime, ele ficou no meio da rua. Relatos iniciais apontam que a vítima tinha um desafeto com um homem conhecido como "Baixinho", que é apontado como o principal suspeito do homicídio. O crime pode ter sido motivado por uma briga envolvendo uma mulher. 

Tanto a vítima quanto o suspeito seriam dependentes químicos. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada pela polícia. Até o momento, as causas ainda do crime são desconhecidas. E suspeitos também não foram localizados até a manhã desta segunda-feira (6).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno. 

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homicídio

paragominas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mototaxista é atacado a golpes de facão no meio da rua em Portel, no Marajó

Nas primeiras horas da manhã de sábado (4), o mototaxista é surpreendido pelas agressões

06.10.25 10h44

POLÍCIA

‘Pipoca’ morre sentado após ser atingido por golpes de faca em Paragominas

Após o crime, na madrugada de domingo (5), a vítima ficou no meio da rua.

06.10.25 10h31

HOMICÍDIO

Jovem é morto a facadas após discussão em Santarém

O crime ocorreu na madrugada de domingo (5) na comunidade Soledade

06.10.25 8h32

VIOLÊNCIA

Homem é morto a facadas após discussão por R$ 10 em Novo Repartimento

Vídeos gravados pela população ajudaram a polícia a localizar e prender o suspeito do crime

05.10.25 22h11

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Jovem é morto a facadas após discussão em Santarém

O crime ocorreu na madrugada de domingo (5) na comunidade Soledade

06.10.25 8h32

assassinato

Homem é morto a facadas em casa de shows no Pará; suspeito confessa crime

Saymon Henrique Almeida dos Santos, de 31 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos em São Domingos do Araguaia

05.10.25 17h59

VIOLÊNCIA

Homem é morto a facadas após discussão por R$ 10 em Novo Repartimento

Vídeos gravados pela população ajudaram a polícia a localizar e prender o suspeito do crime

05.10.25 22h11

POLÍCIA

Mototaxista é atacado a golpes de facão no meio da rua em Portel, no Marajó

Nas primeiras horas da manhã de sábado (4), o mototaxista é surpreendido pelas agressões

06.10.25 10h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda