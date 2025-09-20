homem suspeito de ameaçar ex-companheira é preso com pistola e carabina em marabá

A Polícia Civil prendeu em flagrante, em Marabá, no sudeste do Pará, um homem em posse de uma espingarda, uma pistola e uma carabina. Detido na sexta-feira (19), ele é suspeito de ameaçar a ex-companheira e disparar com uma arma de fogo dentro da casa dela, no bairro Parque Araguaia. O caso foi atendido pelos policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Ainda segundo o portal Correio de Carajás, a Polícia informou que a vítima procurou a Deam após ser ameaçada pelo ex-companheiro. O homem é suspeito de ter efetuado dois disparos para o alto durante uma discussão motivada pelo fim do relacionamento. A mulher relatou que o suspeito é registrado como CAC (Caçador, Atirador e Colecionador).

Em entrevista àquele portal, o superintendente da 10ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), delegado Antônio Mororó, disse que o caso exigiu resposta rápida e presença da equipe no local. “Recebemos a informação de que, além das ameaças, ele havia efetuado disparos de arma de fogo e possuía pelo menos três armas dentro da residência. É uma situação sensível, de risco, porque se tratava de um homem armado dentro do imóvel”, contou.

Foram mobilizados três operadores da CORE. “Fizemos o adentramento tático e logramos êxito na prisão e na apreensão das armas”, contou o delegado. O superintendente destacou que o atendimento adequado às vítimas de violência doméstica é prioridade da instituição. “O contribuinte deve ser tratado da melhor maneira possível. Nós somos servidores públicos, e essa é a tônica que deverá ser atendida por toda e qualquer delegacia da nossa Regional de Segurança Pública. Fizemos questão de diligenciar pessoalmente e garantir que o caso fosse resolvido com segurança”, afirmou.

Durante a operação policial, foram apreendidas três armas de fogo: uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 9mm e uma carabina calibre .22. Os policiais localizaram, ainda, dezenas de munições de diversos calibres. O suspeito foi conduzido à Deam, onde teve a prisão em flagrante formalizada e, agora, deverá passar por audiência de custódia. As armas e munições apreendidas serão encaminhadas à perícia e o inquérito será remetido ao Poder Judiciário para a responsabilização do suspeito.