Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Filho é preso após matar o pai de 85 anos com tiro de espingarda em Breu Branco

O crime ocorreu na comunidade Vila Boa Esperança

O Liberal
fonte

Filho é preso após matar o pai de 85 anos com tiro de espingarda em Breu Branco. (Foto: Correio de Carajás)

Um idoso identificado como José Nunes da Silva, de 85 anos, foi morto a tiros pelo próprio filho em Breu Branco, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na comunidade Vila Boa Esperança, localizada a cerca de 58 quilômetros da sede do município, onde a vítima era proprietária de um sítio. O principal suspeito foi preso em flagrante ainda na terça-feira (16), horas após o crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a vítima apresentava lesão compatível com disparo de arma de fogo". "O filho da vítima confessou a autoria do crime e foi preso em flagrante. Uma arma de fogo e um cartucho deflagrado foram apreendidos", comunicou.

Segundo as informações iniciais, o desentendimento entre a vítima e o filho teria ocorrido após José se negar a emprestar um carro ao suspeito. Devido à recusa, o filho se armou com uma espingarda calibre 20 e efetuou um disparo contra o pai, que morreu no local.

Familiares e vizinhos da área teriam ouvido o tiro e, ao chegarem ao local, encontraram o idoso já sem vida. Eles conseguiram deter e impedir o suspeito de fugir até a chegada da Polícia Militar. O filho teria sido indagado pelos policiais, confessado o crime e sido autuado em flagrante por homicídio.

A arma utilizada no crime foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil juntamente com o suspeito. A Polícia Científica foi acionada para a realização da perícia no local e para a remoção do corpo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em breu branco

filho mata o pai
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

apreensão

Polícia prende casal paraguaio que transportava 350kg de cocaína escondidos em roupas de cama

A abordagem aconteceu no decorrer da Operação Impacto Força Total

19.12.25 22h07

POLÍCIA

Pancadaria no centro comercial de Belém termina com idoso violentamente agredido

De acordo com as autoridades, o idoso supostamente teria agredido uma outra pessoa, também idosa, e a população se revoltou e bateu nele

19.12.25 16h48

FURTO

Homem é preso por suspeita de furtar leite e calabresa em supermercado de Breves, no Marajó

Ele foi detido inicialmente por moradores e, em seguida, conduzido pela PM à Polícia Civil

19.12.25 14h24

POLÍCIA

PC prende 5 pessoas suspeitas de golpes a turistas que buscavam alugar imóveis na COP 30, em Belém

Segundo a Polícia Civil, dois cidadãos italianos estariam ligados à quadrilhada por tentarem convencer os representantes diplomáticos de vários países a fazer depósitos para garantir a reserva dos imóveis

19.12.25 13h39

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Filho é preso após matar o pai de 85 anos com tiro de espingarda em Breu Branco

O crime ocorreu na comunidade Vila Boa Esperança

19.12.25 11h31

ASSALTO

Em Belém, assaltante pede biscoito para se render e liberar refém

Caso começou após assalto no bairro do Souza, terminou com dois presos, um foragido e rendição no canal da Pirajá, na Pedreira

18.12.25 23h58

POLÍCIA

Corpo encontrado no rio Moju pode ser de motorista desaparecido em balsa de Barcarena

Polícia Civil recebeu o chamado e se deslocou até o local na busca de identificar a vítima

06.12.25 20h13

POLÍCIA

Grupo suspeito de assalto a garimpo morre em confronto com a PM em Novo Progresso

Quatro suspeitos morreram em troca de tiros e foram apreendidas armas, munições, celulares e equipamentos de acampamento

02.11.25 16h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda