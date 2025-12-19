Filho é preso após matar o pai de 85 anos com tiro de espingarda em Breu Branco

Um idoso identificado como José Nunes da Silva, de 85 anos, foi morto a tiros pelo próprio filho em Breu Branco, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na comunidade Vila Boa Esperança, localizada a cerca de 58 quilômetros da sede do município, onde a vítima era proprietária de um sítio. O principal suspeito foi preso em flagrante ainda na terça-feira (16), horas após o crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a vítima apresentava lesão compatível com disparo de arma de fogo". "O filho da vítima confessou a autoria do crime e foi preso em flagrante. Uma arma de fogo e um cartucho deflagrado foram apreendidos", comunicou.

Segundo as informações iniciais, o desentendimento entre a vítima e o filho teria ocorrido após José se negar a emprestar um carro ao suspeito. Devido à recusa, o filho se armou com uma espingarda calibre 20 e efetuou um disparo contra o pai, que morreu no local.

Familiares e vizinhos da área teriam ouvido o tiro e, ao chegarem ao local, encontraram o idoso já sem vida. Eles conseguiram deter e impedir o suspeito de fugir até a chegada da Polícia Militar. O filho teria sido indagado pelos policiais, confessado o crime e sido autuado em flagrante por homicídio.

A arma utilizada no crime foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil juntamente com o suspeito. A Polícia Científica foi acionada para a realização da perícia no local e para a remoção do corpo.