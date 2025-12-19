Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia prende casal paraguaio que transportava 350kg de cocaína escondidos em roupas de cama

A abordagem aconteceu no decorrer da Operação Impacto Força Total

Estadão Conteúdo
fonte

Fardos de cocaína estavam escondidos em meio a pacotes de roupa de cama (Foto: Divulgação / PMESP)

Um casal paraguaio foi preso com cerca de 350 quilos de cocaína no interior paulista, na última quinta-feira, 18. Os suspeitos partiram de Foz do Iguaçu, no Paraná, e estavam conduzindo a droga dentro de um caminhão com destino a João Pessoa, na Paraíba.

Conforme a Polícia Militar, o casal foi abordado no quilômetro 338 da Rodovia Assis Chateaubriand, na altura da cidade de Santópolis do Aguapeí (região de Araçatuba, cerca de 520 quilômetros da capital).

Durante a vistoria no caminhão, os agentes encontraram as drogas no meio de roupas de cama e toalhas. Foram localizados três fardos de cloridrato de cocaína, pesando ao todo 107,3 quilos, e mais oito fardos de pasta base de cocaína (240,4 quilos), totalizando 347,7 quilos de drogas.

A abordagem aconteceu no decorrer da Operação Impacto Força Total, que reuniu policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), da Polícia Militar de São Paulo; a Polícia Federal; a Delegacia de Repressão à Entorpecentes do Rio de Janeiro (DRE/RJ) e a FICCO, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado em São Paulo.

O motorista e a passageira, de nacionalidade paraguaia, foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas e escoltados com os entorpecentes até a Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba. A mulher foi liberada, mas o homem foi mantido preso.

As identidades não foram informadas e, por isso, não foi possível localizar a defesa dos suspeitos. De acordo com a Polícia Militar, eles não tinham antecedentes criminais no Brasil.

Segundo a Polícia Federal, a interceptação foi possível "graças ao monitoramento realizado pela DRE/RJ, que identificou a movimentação de uma carga suspeita vinda do Paraná".

"Com base nessas informações, a equipe do Rio de Janeiro acionou a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP), que mobilizou o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar de São Paulo para a abordagem", acrescentou em nota.

A ação faz parte da Missão Redentor, operada pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, e cujo objetivo é desarticular facções criminosas e interromper o fluxo de armas e drogas dos grupos traficantes.

Missão Redentor

cocaína

apreensão

casal paraguaio
Polícia
