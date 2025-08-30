Confusão por descarte de entulho termina com tentativa de homicídio e prisão em Marabá

Uma discussão entre vizinhos quase terminou em tragédia na tarde deste sábado (30), em Marabá, no sudeste do Pará. Por volta das 14h, um homem relatou ter sido vítima de uma tentativa de homicídio após ser alvo de seis disparos de arma de fogo efetuados por Jailson Gomes de Sousa, dono de uma oficina localizada na BR-230, na entrada do Residencial Castanheira.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, a vítima e outros membros da maçonaria realizavam um serviço de terraplanagem em um lote destinado à construção de uma loja da instituição. O material retirado do terreno estava sendo descartado em uma área vizinha, pertencente à prefeitura, localizada ao lado da oficina de propriedade de Jailson.

Incomodado com a movimentação, o suspeito discutiu com a vítima e, em seguida, entrou em sua residência, que fica nos fundos da oficina. Pouco depois, retornou armado e disparou seis vezes na direção do homem, que conseguiu se abrigar e acionar apoio.

Entre os maçons, estava um policial civil que prestou apoio à vítima, deu voz de prisão a Jailson e aguardou a chegada da guarnição da PM.

O suspeito negou a posse da arma e afirmou não ter efetuado disparos, mas cápsulas deflagradas de munição calibre 9mm foram encontradas na área. Após autorização do comandante do 34° Batalhão, coronel Kojak, e com acompanhamento do advogado de Jailson, os policiais realizaram buscas na residência. A arma, registrada em nome do suspeito, foi localizada no galpão da oficina, em local que indicava ter sido arremessada pela janela do quarto.

Jailson, a vítima e testemunhas foram conduzidos à 21ª Seccional de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais foram adotados.