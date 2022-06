Homem morre em intervenção policial em Moju, no nordeste do Pará

Um homem identificado somente pelo apelido de "Raizinho" morreu em confronto com policiais militares por volta das 8h30 desta quarta-feira (15). Segundo detalhou a PM, o caso ocorreu na 3ª Rua do bairro Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Moju, no nordeste paraense. Após trocar tiros com a polícia, ele foi socorrido, mas já chegou sem vida na Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade.

Uma denúncia foi responsável por levar a guarnição até o suspeito. A informação apontava que três homens, conhecidos apenas pelos apelidos de Erizone, Buchudo e Raizinho, estariam tramando a morte de policias na comunidade do Vale do Acará.

Segundo a polícia, os agentes foram ao local denunciado com duas viaturas. Ao notarem a aproxi,mação da PM, os três homens fugiram pelos quintais da vizinhança e seguiram até uma área de mato. Erizone escapou do cerco policial. Buchudo se entregou, mas Raizinho teria disparado contra os PMs e acabou alvejado pela guarnição, morrendo pouco tempo depois.

A PM informou que Raizinho tinha em mãos um revólver calibre 38 com seis cápsulas deflagradas. A arma foi apresentada à Delegacia de Polícia Civil. O corpo seria removido para o Instituto Médico Legal (IML), polo de Abaetetuba, no Baixo Tocantins.